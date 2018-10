Simona Ventura, gli auguri per il suo Niccolò: "Un compleanno diverso dagli altri"

"Sono 20 anni vissuti intensamente", inizia così il toccante post di Simona Ventura per suo figlio Niccolò, che oggi compie 20 anni. Un compleanno certamente speciale per lui dopo la drammatica aggressione dello scorso luglio, quando un gruppo di ragazzi lo ha accoltellato fuori da un locale di Milano, ma anche per tutta la sua famiglia.

Si commuove ancora adesso Simona Ventura quando ripensa a quei terribili giorni, ma fortunatamente questa è solo una delle tante prove che hanno superato tutti insieme, con Stefano Bettarini e i loro figli. "E' come essere su un otto volante - scrive ancora Super (mamma) Simo - tra discese ardite e le risalite, tra le grandi rabbie e profonde felicità. Un compleanno diverso dagli altri... Sì! Il più bello e speciale! Non mollare mai mio impadivo Simba! #Happybirthday @mr_bettarini, con il tempo capirai tante cose. La tua mamma ♥️ #LOVE #AMORE".

E agli auguri di mamma Simona si aggiungono quelli dei follower, che hanno seguito con apprensione tutta la vicenda negli ultimi mesi e che fanno il tifo per Niccolò.