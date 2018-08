Simona Ventura sexy in bikini a 53 anni: "Faccio ancora la mia porca figura"

Se il suo soprannome è Super Simo un motivo c'è, ma anche più di uno. Il tempo sembra non passare mai per Simona Ventura, che a 53 anni sfoggia una forma invidiabile, come si può apprezzare dall'ultima foto pubblicata su Instagram.

Bikini rosa fluo, la conduttrice allo specchio si compiace con la sua solita ironia: "Beh dai... Faccio ancora la mia porca figura". Come darle torto? I follower apprezzano e si scatenano con i complimenti, in attesa di vederla in tv al timone di Temptation Island Vip. Mancano pochi giorni all'inizio del reality di Canale 5, che tra i protagonisti vedrà anche Stefano Bettarini e la nuova fidanzata. Insomma, dopo questa foto in bikini se ne continueranno a vedere delle belle...