Simona Ventura, compleanno in casa durante l’emergenza sanitaria: “Orgogliosa di essere italiana”

Simona Ventura aveva immaginato di organizzare una grande festa per il suo 55esimo compleanno, un party a tema con tutte le persone più care. Poi l’emergenza sanitaria ha stravolto i piani, suoi e di tutti gli italiani, costretti come lei a restare in casa in un momento che richiede la massima partecipazione collettiva per contrastare il coronavirus.

“Prima che iniziasse questa durissima prova, avevo pensato, dopo tanti anni, di organizzare una grande festa stile ‘club 55' con tutte le persone che mi vogliono bene, e sono tantissime!”, ha esordito la conduttrice in un post su Instagram: “Dopo quasi un mese di quarantena, posso dire che la mia vita, come quella di tutti voi, è completamente stravolta, e i miei obiettivi sono cambiati, ma non credo in peggio, anzi! Voglio pensare che ne usciremo più forti e che torneremo migliori di quello che siamo sempre stati! Il mio pensiero va alle persone che soffrono e che combattono in prima linea. Oggi più che mai sono orgogliosa di essere italiana! Grazie a tutti!!”.

A corredo della sua riflessione, gli hashtag #happybirthdaytome #Simo55 e un video che mostra i momenti più importanti della sua vita, dall’infanzia a oggi: immagini che la mostrano bambina, insieme ai suoi genitori, alla sorella, ai figli Niccolò, Giacomo e Caterina, al compagno Giovanni Terzi, scorrono con il sottofondo del brano di Claudio Baglioni ‘Strada facendo’, e tanti sono gli auguri dei fan e degli amici stretti virtualmente attorno a lei in un abbraccio che si spera possa concretizzarsi quanto prima.

(Sotto, il video postato da Simona Ventura su Instagram)

Giovanni Terzi scrive a Simona Ventura: "Sono un uomo fortunato ad averti vicino"

In un giorno così speciale, dal compagno Giovanni Terzi con cui sta trascorrendo la quarantena Simona Ventura ha ricevuto gli auguri anche attraverso un post pieno d’amore. “Auguri amore mio! A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale”, ha scritto il giornalista nella didascalia di una foto che lo mostra con lei in riva al mare: “Tu sai stupirti dei piccoli gesti, tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino! Ti amo”.

La coppia ha annunciato il matrimonio qualche mese fa, ma ovviamente, vista la situazione, la data del lieto evento è ancora tutta da decidere. “Certamente questo è più di un matrimonio, è una convivenza forzata come non si vede neanche nei reality: qui non è l’Isola dei famosi, è la Casa della quarantena!”, ha scherzato in un commento rilasciato al settimanale Chi.

