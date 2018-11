Simona Ventura mamma amarcord nel video di famiglia

I primi passi, le pappe, la scuola, le recite, le vacanze, il legame con Niccolò, il fratello più grande: tutto questo nel video che Simona Ventura ha postato su Instagram per i 18 anni di Jack, il secondogenito nato dal matrimonio con Stefano Bettarini.

La conduttrice dedica delle bellissime parole, piene di emozione, a suo figlio in un giorno così importante, nonostante le immagini parlano già da sole. Un legame profondo il loro, segnato anche da profonde sofferenze vissute in famiglia e che oggi fanno parte del passato. Splende di nuovo il sole su Simona Ventura e Stefano Bettarini, che sono riusciti a ritrovare la serenità soprattutto per il bene dei figli. E oggi festeggiano tutti insieme.

"Sembra incredibile, ma sono arrivati i tuoi 18 anni - commenta la conduttrice su Instagram - In te ci sono tanti colori figlio mio! Sei sensibile e folle, sei felice e triste, sei acqua e fuoco, sei introverso e comunicativo. Da piccolo ti dicevo sempre che eri 'caratterialmente dotato'. Sei molto di più! Sei profondo. Auguri per te e per il tempo che ti aspetta! La tua mamma".

Toccanti anche gli auguri social di Bettarini: "18! Ora, figlio mio, sei ufficialmente un adulto. Ma sei pronto da tempo a vivere la tua vita intensamente e con determinazione. Ho fiducia in te; in quella saggia riservatezza, che ti consentirà di diventare sempre migliore, e nella tua particolare sensibilità, che ti permetterà di sceglierti accanto le persone giuste. Io al tuo fianco ci sarò sempre, Giacomo, 'con il cuore pieno di battiti' e gli occhi pieni di orgoglio... Auguri Patato".