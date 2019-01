Simona Ventura dopo la condanna degli aggressori di Niccolò: "Orgogliosi di te"

Gli aggressori di Niccolò Bettarini sono stati condannati dal gup di Milano Guido Salvini con pene tra i 5 e i 9 anni. La notizia è arrivata nella giornata di ieri e, a rompere il silenzio sui social, poco dopo, è stata Simona Ventura.

La conduttrice, a cui quell'episodio ha letteralmente cambiato la vita - come lei stessa ha testimoniato in diverse occasioni - ha espresso la sua gioia su Instagram, riprendendo proprio le parole del figlio Niccolò:

“Rinunciamo a qualsiasi risarcimento. Noi volevamo solo che fosse fatta giustizia e giustizia è stata fatta”, con queste parole, dette da Niccolò appunto, Super Simo ha iniziato il lungo post pubblicato sui social.

“Finalmente è finito questo periodo tremendo - sono le altre parole di Niccolò riprese dalla Ventura - è difficile trovare tutte le parole per descrivere quello che provo adesso. Sicuramente è un momento di felicità perché non è stato un periodo facile ne per me ne per la mia famiglia e ringrazio il giudice perché con questa sentenza la verità è uscita".

Simona Ventura orgogliosa del figlio Niccolò: il post

Parole di maturità, dette dal ventenne, che Simona Ventura, forse troppo emozionata e felice per aggiungere altro, ha voluto sottolineare attraverso il suo profilo. In quelle dichiarazioni, Niccolò dice anche di non provare più rabbia nei confronti dei suoi aggressori: “Ovviamente all’inizio il sentimento è quello che è. Andando avanti nei mesi ho metabolizzato la vicenda in un modo diverso, mi sono immedesimato dall’altra parte e ho inquadrato la vicenda in modo diverso. Il giudice mi ha anche parlato dei precedenti, della vita che c’è dietro questi ragazzi. Questo - spiega - non giustifica quello che hanno fatto, ci mancherebbe altro, però vedere che hanno un passato così problematico fa anche molto pensare che non siamo tutti uguali, che abbiamo vite diverse, storie diversi, esperienze diverse, però si può sempre cambiare e migliorare”.

La Ventura ci tiene a mettere nero su bianco queste dichiarazioni del figlio, con tanto di data (Milano 18 gennaio 2019) per poi concludere: "Siamo orgogliosi di te. Mamma e papà".

Identico il post pubblicato da Stefano Bettarini, a confermare che tra lui e l'ex moglie c'è un bellissimo rapporto e una grande intesa.