Simona Ventura annuncia le nozze con Giovanni Terzi: fiori d'arancio nel 2020

Un anno fa l'incontro che ha cambiato le loro vite, facendoli innamorare perdutamente, oggi la decisione di coronarlo nel modo più importante e romantico che c'è. Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano.

Non c'è ancora una data precisa, ma sarà nel nuovo anno, come hanno annunciato sulle pagine di Oggi: "Sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell'idea che succederà all'improvviso". E' stato lui, come da tradizione, a farle la proposta: "Io sono un uomo vero, ci tengo a certe cose - ha fatto sapere -. Gliel'ho chiesto io, ci mancherebbe! Anche se a dire il vero dopo pochi giorni che stavamo insieme, un po' scherzando e un po' no, ho cominciato a parlare di nozze perché ho subito perso la testa per Simona. Quello che sento per lei è talmente importante che desidero tutto: lei è l'amore travolgente della mia vita. E' arrivata e ha messo ordine, la sua presenza ha sistemato la mia esistenza. Sento che posso fare l'uomo vero ma, dall'altra parte, mi sento anche protetto da una donna forte e generosa come lei".

Un amore travolgente il loro e la conduttrice non ci ha pensato un attimo a dire di sì. "Abbiamo già trovato la casa in cui abiteremo - ha fatto sapere Super Simo -. E a brevissimo faremo il trasloco del secolo. Sarà da ridere unire due case ma non vedo l'ora".