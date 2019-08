Simona Ventura, nuovo look e poco trucco: la foto conquista i fan

Simona Ventura sceglie l’estate per rifarsi il look e passare a un bel colore biondo caldo. SuperSimo ha pubblicato su Instagram la foto con il nuovo taglio di capelli, sfoggiato con disinvoltura insieme a un viso fresco e con pochissimo trucco, molto naturale.

II look è stato approvato dai fan, che sono accorsi per complimentarsi con la conduttrice per il cambio di look e per il bel sorriso mostrato in foto.

Nuovo look per Simona Ventura: i fan apprezzano

“Simona, fattelo dire… sei bellissima con poco trucco”, le scrive uno dei follower, che Simona Ventura ringrazia subito nei commenti. In tanti fanno notare che il nuovo taglio e il colore la ringiovaniscono ma soprattutto notano la serenità nell'espressione della conduttrice, che ha ritrovato il sorriso con il compagno Giovanni Terzi, al suo fianco dall'inizio dell'anno.

Tra i messaggi con i complimenti arriva anche quello della stilista Elisabetta Franchi, che le dice semplicemente: “Bellissima”.