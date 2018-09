Simona Ventura in ospedale per la fan malata di cancro, lei non fa in tempo a incontrarla

Rosy aveva un grande sogno, incontrare Simona Ventura. Malata di cancro, ricoverata all'Ospedale Microcitemico di Cagliari, non ha fatto in tempo a realizzarlo, nonostante l'Associazione Charlie Brown - da anni accanto ai malati oncologici e alle loro famiglie - si era attivata subito per portare Super Simo in reparto.

"Purtroppo Rosy non mi ha aspettata la scorsa notte, è volata via lasciando un marito e una bimba di 9 anni - ha fatto sapere su Instagram Manuela, presidente dell'Associazione - Oggi il suo desiderio in carne e ossa si trovava in reparto. Non sarà lo stesso ma so che tu sarai tanto felice". Simona Ventura, infatti, domenica ha fatto visita ai bambini ricoverati a oncoematologia, proprio come aveva chiesto Rosy, che forse sentiva di non fare in tempo a realizzare il suo sogno. "Se non dovessi riuscire io a incontrare Simona, per favore portatela in oncoematologia dai piccolini - aveva scritto a Manuela - Questo è il mio desiderio più grande". E così è accaduto.

"E' stato davvero un pomeriggio emozionante. Grazie a voi" ha commentato commossa la Ventura sui social, postando qualche foto dell'incontro.