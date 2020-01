Simona Ventura (a un passo dal matrimonio) replica alla frecciatine dei colleghi

“Il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare”: così sul numero di Chi in edicola questa settimana, Simona Ventura descrive l'amore per il giornalista che ha rapito il suo cuore e che presto diventerà suo marito.

Una vita sentimentale che procede a gonfie vele la sua, e che va di pari passo con quella professionale che adesso la vede protagonista su Rai Due con il programma 'Settimana Ventura'. E proprio riferendo della sua esperienza televisiva, nell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa replicando ai colleghi che avevano avuto da dire qualcosa sul suo conto. In particolare, a Paola Ferrari che si era domandata come mai Simona fosse tornata al calcio dopo 'Temptation Island Vip’: "Spero che abbia trovato una risposta, come diceva la pubblicità 'two gust is megl che uan', bisogna variare", ha risposto Simona che ha avuto un pensiero anche per 'X Factor', il programma che lei stessa ha lanciato e che ora ha subìto un calo.

(In basso, Simona Ventura con la famiglia nella foto del settimanale 'Chi')

Simona Ventura replica a Manuel Agnelli: “Non so chi sia”

“Penso che il programma abbia trascurato la missione di essere trasversale, e la direzione artistica di Alessandro Cattelan non mi è sembrata riuscitissima”, il pensiero di Simona Ventura in riferimento al talent show di Sky ‘X Factor’: “Manca la parte popolare e quella bisogna saperla fare, in questi anni si sono occupati di musica sconosciuta". In riferimento a Manuel Agnelli, giudice della penultima edizione che aveva definito la Ventura 'il peggior giudice di X Factor', caustico il commento di Simona Ventura: "Non so chi sia, ma non sa quanti sconosciuti sono poco carini con me".

Simona Ventura commenta il Festival di Sanremo di Amadeus

Non è mancato, poi, un cenno all'imminente Festival di Sanremo: "Diletta Leotta? La difendo: lei fa il suo, è bellissima e ha avuto successo come molti giovani oggi, cioè velocemente, per questo si può sbagliare facilmente”, ha dichiarato Simona Ventura rispetto alla collega che affiancherà Amadeus in una delle cinque serate: “Ma non ho niente contro di lei, è giusto sognare e fa bene a buttarsi: il suo nome a Sanremo ci sta come ce ne stanno tanti altri". Rispetto alla sua presenza stata indicata sul palco dell’Ariston, "Non ci sarò, era solo una voce uscita sui giornali” – ha assicurato – “ma faccio il tifo per Amadeus perché lo merita".

E sulle polemiche che hanno accompagnato la presenza di Rula Jebreal, la conduttrice si è mostrata poco incline alla provocazione. "Secondo me su quel palco ci sta bene. Ho letto che parlerà in favore delle donne e sarà molto interessante. La conosco e la stimo". Quanto a presenze Sanremesi, c'è stato modo di commentare anche quella di Morgan. "Io gli vorrò sempre bene, ma sono anche vicina alle mamme dei suoi figli e dico loro di portare pazienza perché Marco è un uomo stupendo che è sempre in lotta con se stesso, ed è il suo peggior nemico". Infine, Elettra Lamborghini: "La Lamborghini? Potrebbe essere mia figlia ed è intelligente a fare Sanremo dopo 'The Voice', perché salire su quel palco è come prendere una laurea nello spettacolo".