Simona Ventura, troppi ritocchini: "Mi sono guardata e mi sono messa a piangere"

"Conducendo Selfie ho imparato molto sull'aspetto psicologico di un cambiamento estetico. Ho capito che della chirurgia plastica potevo farne a meno. Infatti non voglio fare più niente". Così Simona Ventura tempo fa si diceva pentita di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica. Una confessione ripresa ed approfondita nell'ultima puntata di Belve, in occasione di un'intervista con la giornalista Francesca Fagnani.



"I ritocchini sono un male necessario?", le ha domandato la giornalista di Canale Nove. "Sì, però io ho smesso, di fatto – ha replicato la Ventura - Soprattutto in faccia, adesso basta!". Poi ha confidato un episodio del suo privato avvenuto recentemente: "C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo. Quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop”.

Super Simo si è raccontata a cuore aperto, senza filtri, ammettendo di essersi rifatta (il viso, in particolare naso e zigomi, sembra aver subito importanti modifiche negli anni). Ma se anni fa il ritocco era la regola, oggi non lo rifarebbe: "Non lo rifarei, però allora andava bene. Ho sempre fatto le cose un po’ per ribellione - ha proseguito - In faccia sto recuperando la mia espressività, anche perché non devo fare la modella. Mi piace poter andare avanti, ho recuperato la mia espressività, anche perché voglio avere questa".