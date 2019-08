Simona Ventura hot: topless (involontario) sotto la doccia

Cinquantacinque anni e non dimostrarli. Simona Ventura, in bikini, mostra un corpo da fare invidia a molte. Nonostante abbia superato gli anta SuperSimo continua ad avere un fisico da urlo così come si può vedere, anzi ammirare, nelle foto pubblicate nel settimanale Diva e Donna.

Il topless sotto la doccia

Uno scatto che non cattura solo la bellezza della conduttrice Rai, ma anche il momento hot in cui, mentre è sotto la doccia, la parte superiore del costume viola le fa un bello scherzo scivolando giù e scoprendo il seno. La foto è stata scattata a Rimini dove la Ventura è in vacanza con Giovanni Terzi ed i rispettivi figli.

Ultimi giorni di relax per Simona Ventura prima di tornare in tv

Ultimi giorni di relax in riviera romagnola prima della grande ripartenza che vedrà la Ventura impegnata nella conduzione di tre programmi del palinsesto Rai, uno dei quali, "La Domenica Ventura", potrebbe vederla di nuovo accanto all'ex marito Stefano Bettarini. Nulla da temere per Giovanni con cui Simona fa coppia fissa da inizio anno. La storia d'amore con l'affascinante giornalista, coetaneo della showgirl, procede a gonfie vele tra risate, teneri abbracci e romantiche dediche sui social.