Temptation Island a parti inverse: la single perde la testa per Andrea e si dichiara (VIDEO)

A Temptation Island prosegue la strategia di Anna: la donna si finge interessata al single Carlo per 'mettere alle strette' il compagno Andrea, che non vuole metter su famiglia. Ma la strategia non funziona: "Lei può fare tutte le finte esterne che vuole, ma io aspetto il ventunesimo giorno perché sto facendo un percorso su me stesso e so che è tutto finto".

Temptation Island, la strategia di Anna non ha effetto

"Ho capito che devo mettere me stesso in cima alle priorità, solo dopo posso far star bene chi ho accanto", dice Andrea, 27 anni e 10 in meno della compagna. Sento che sto crescendo e voglio proseguire nel mio percorso". Una riflessione intima, che non lascia spazio alla gelosia per la fidanzata Anna, neanche quando lei entra nella casa dei single: Andrea sa che è tutta una messincena, così come sa che lo scopo è unicamente quello di suscitare una sua reazione. Che non c'è: "Il fastidio c'è, ma so che sono provocazioni. Non sono arrabbiato, ma dispiaciuto".

Temptation Island, una single si dichiara per Andrea

A smuovere le riflessioni di Andrea è anche un episodio inaspettato. Un vero e proprio colpo di scena. All'improvviso, infatti, una ragazza single si dichiara per lui: "Sono sei giorni che ti conosco, mi hai avvicinata a te subito, tu mi reputi tua sorella, io invece ti reputo un figo. Sono contenta che tu ti sia aperto con me, non mi va di vederti triste. Mi piace tutto di te, quindi semmai avrai un pensiero al di là di questo posto, io ci sono". Ma il cuore di Andrea è per Anna: "E' stato bello, ma so di essere innamorato di lei".