Sonia Bruganelli, party da Gucci: riffa di lusso per gli ospiti

Compleanno modaiolo, nel senso più letterale del termine, per Sonia Bruganelli. La produttrice, moglie di Paolo Bonolis, giovedì ha festeggiato i suoi 46 anni con una festa super esclusiva nella boutique di Gucci nel centro di Roma. Pochi invitati, circa una ventina, tra cui la showgirl Laura Cremaschi, l'autore Marco Salvati, gli amici più cari, la mamma e ovviamente Bonolis, che ha estratto i numeri della riffa.

Proprio così. La festeggiata ha messo in palio per i suoi ospiti dei premi firmati Gucci, scelti in modo fortuito dal conduttore che ha intrattenuto tutti con il suo inconfondibile umorismo. Chiacchiere, champagne e risate nell'elegante negozio tutto per loro, poi il momento delle candeline, spente abbracciate a sua madre.

Il regalo più apprezzato? Lo gnomo d'oro con il dito medio alzato, che Sonia Bruganelli dedica agli haters, quasi a voler anticipare la risposta alle critiche che arriveranno dopo un compleanno così griffato...