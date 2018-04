Sonia Bruganelli alla figlia: "Andiamo da Gucci?" ma la risposta della ragazza spiazza tutti

Fa sorridere il video che Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha postato sul suo profilo Instagram. Una delle più classiche scene casalinghe: mamma e figlia che organizzano lo shopping del sabato. E alla domanda della signora Bonolis alla piccola Adele: "Andiamo da Gucci?" arriva la risposta che spiazza tutti: "Ma io voglio le felpe corte di H&M". Tanta tenerezza e anche molta ironia, soprattutto nel commento di Sonia Bruganelli: "Ma a chi sei figlia tu?".

La legge del contrappasso

Il video come da copione ha diviso la platea di follower che segue Sonia Bruganelli e quindi i fan hanno formato due schieramenti: da un lato i seguaci che hanno compreso perfettamente che questa volta la moglia di Bonolis non ha inteso ostentare ricchezza ma solo ironia, e dall'altro le "malelingue" pronte a criticare anche questo. E per fugare ogni dubbio la didascalia: "La legge del contrappasso"