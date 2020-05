Sonia Lorenzini e Eros Ramazzotti fanno chiarezza sul loro rapporto

Qualche foto in un maneggio a Brescia e altrettanti sorrisi. Questo è bastato per far scatenare i pettegolezzi attorno al rapporto tra Eros Ramazzotti, 56 anni, e Sonia Lorenzini, 31. Tra i due però c'è solo amicizia. "Non pensavo di dover toccare l’argomento e puntualizzare, vi dico che non c’è nient’altro rispetto a quello che potete aver visto", esordisce l'ex tronista tra le Instagram Stories, raccontando la natura del rapporto con il cantante.

Sonia smentisce qualsiasi feeling sentimentale. "Ho conosciuto Eros al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata". E ancora: Credo che sia un maneggio che lui frequenta sempre. Chiarisco questa cosa. Spero di non doverci più tornare perché non ce ne è bisogno".

A mettere a tacere le voci era stato ieri lo stesso Eros nella giornata di ieri. "È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi Non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente".

Un incontro, quello di Lorenzini e Ramazzotti, che ha fatto chiacchierare gli amanti della cronaca rosa a causa della situazione sentimentale di entrambi. Lui single da settembre, quando si è lasciato con l'ex moglie Marica Pellegrinelli, lei reduce dalla fine della relazione con Federico Piccinato, corteggiatore conosciuto proprio a Uomini e Donne.