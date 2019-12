Elisabetta Gregoraci 'posa' con la sorella Marzia a Dubai: la bellezza è di famiglia (FOTO)

Buon sangue non mente. Un proverbio che vale anche per la famiglia Gregoraci. Qualche giorno fa, infatti, Elisabetta ha condiviso su Instagram una foto insieme alla sorella Marzia, spiazzando i fan con l'incredibile somiglianza tra le due. Entrambe bellissime e supersexy, le sorelline posano a bordo piscina a Dubai, dove stanno trascorrendo il Natale, e sfoggiano un corpo da urlo.

Elisabetta Gregoraci 'posa' con la sorella Marzia

Che Elisabetta fosse una delle donne più belle dello spettacolo era cosa nota, di nuovo c'è che la sensualità è un fatto di famiglia. Marzia, infatti, condivide con la sorella il corpo longilineo e muscoloso, dove ogni curva è al punto giusto, oltre al sorriso radioso e ai colori mediterranei di occhi e capelli. Location delle fotografie è l'Hotel Atlantis, albergo a 5 stelle, vera e propria icona di Palm Island a Dubai.

Elisabetta Gregoraci a Dubai con Flavio Briatore

Elisabetta e Marzia si trovano negli Emirati Arabi per godersi qualche giorno di relax in occasione delle festività natalizie. Con loro anche Nathan Falco, figlio di Elisabetta, e Flavio Briatore, l'ex marito, con cui si è riconciliata dopo le tensioni.

Sono trascorsi circa due mesi, infatti, dalle immagini che immortalavano Briatore in compagnia della ventenne Benedetta Bosi, e meno ancora dai duri commenti della showgirl che sul presunto flirt tra l’ex marito e la giovanissima modella aveva espresso tutto il suo disappunto. Adesso però, considerata la serenità sui volti di entrambi, ogni forma di amarezza pare superata per il bene del loro Nathan, soprattutto. E la famiglia al gran completo si è ritrovata per celebrare le Feste.