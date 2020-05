Sossio Aruta: “Continuo a vendere la frutta, ma non posso sopravvivere così”

Finita l’esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, anche Sossio Aruta è costretto a fare i conti con le difficoltà di una realtà segnata dall’emergenza sanitaria.

L’ex calciatore di Castellammare di Stabia, prossimo al matrimonio con l’eterna compagna Ursula Bennardo conosciuta a ‘Uomini e Donne’ e madre della sua ultima figlia Bianca, è tornato a vendere frutta in un supermercato proprio come faceva prima della parentesi nel reality di Canale 5, condizione su cui adesso ha espresso perplessità per via dell’attuale contesto sociale ed economico tutt’altro che roseo.

“Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così”, ha raccontato al settimanale Nuovo: “Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto. Sono triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili”.

Sossio Aruta ha avuto due figli da una precedente relazione ed è anche a loro che va il pensiero va in questo momento: “E poi non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli maschi: Daniel Ciro e Diego che vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi”. Infine, l’amara riflessione: “Sono disgustato da questa situazione: è un po’ come se stessimo vivendo la terza guerra mondiale ma senza armi. Per me questa è l’ennesima dimostrazione che qualcuno di potente sta manovrando il gioco e che noi siamo soltanto pedine…”, ha concluso Aruta, arrivato al terzo posto di un’edizione del Grande Fratello Vip molto turbolenta a causa della pandemia.