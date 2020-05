Sossio e Ursula, il video della proposta di nozze a Uomini e Donne

Emozione palpabile oggi nello studio del dating show di Canale 5. Sossio Arura, ex Cavaliere del Trono Over, scende le scale con un mazzo di girasoli, la compagna Ursula Bennardo si emoziona e poi la fatica domanda: "Vuoi diventare mia moglie?". La risposta è, ovviamente, sì. La coppia nata nella trasmissione condotta da Maria De Filippi è dunque pronta al grande passo dopo due anni e mezzo d'amore, una figlia insieme, Bianca (che va ad aggiungersi ai due già avuti da lui e i tre avuti da lei da precedenti relazioni), una partecipazione a Temptation Island e il recente allontanamento a causa della partecipazione di Aruta all'ultimo Grande Fratello Vip. Presente in collegamento alla proposta anche Alfonso Signorini, autore e conduttore proprio del reality show appena terminato. Ora bisogna solo stabilire la data del "sì" (coronavirus permettendo).