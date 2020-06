Stash assente dai social si scusa con i suoi fan

Stash Fiordispino, il cantante dei The Kolors si scusa con i far per averli 'trascurati' in questi ultimi giorni. Il cantante è un po’ assente dai social, ma per un valido motivo. La sua mente ed il suo cuore in questo momento sono presi dall’attesa del primo figlio che avrà dalla compagna Giulia Belmonte.

Stash ed il desiderio di diventare padre

"Scusatemi, ma in questi giorni sto vivendo una poesia... è troppo bello!” scrive Stash su Instagram accanto alla foto che ritrae le ombre della giovane coppia che si abbraccia. Una foto scattata al tramonto con le sagome dei due proiettate sul muro. Un momento magico per il cantante che ha annunciato la bellissima notizia pochi giorni fa in diretta su Canale 5 durante la puntata di 'Amici Speciali'. Stash sta per realizzare il suo più grande desiderio come lui stesso ha confessato nelle stories su Ig mostrando un quadernino sul quale appuntava i suoi sogni, e tra questi quello di diventare padre: "Questo era uno dei miei desideri più grandi, un desiderio che non avevo mai esternato nemmeno ai miei amici o alla mia famiglia, perché quasi mi vergognavo. A dire il vero era una cosa che proprio mi vergnognavo a dire, però a me stesso me lo ero ripetuto spesso, me lo sono voluto dire ed è diventato realtà"

L'iniziativa Io lavoro con la musica

Comprensibilmente ‘distratto’ dall'emozione, Stash non dimentica però di postare, così come tantissimi suoi colleghi, una foto con cui aderisce all’iniziativa #io lavoro con la musica. Anche lui su Instagram come Vasco Rossi, Irene Grandi, Piero Pelù e molti altri cantanti hanno dato il via ad una protesta a sostegno dei lavoratori del mondo della musica.