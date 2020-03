Stash su Instagram, una lunga dedica al suo amico scomparso

Stare chiusi in casa, isolati, non avere contatti praticamente con nessuno non è semplice nemmeno per i personaggi famosi che in questi giorni difficili, come lo sono per tutti, stanno condividendo in maniera copiosa con i propri followers momenti della propria quotidianità, pensieri e riflessioni. Lo ha fatto anche Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors che oggi ha dedicato un lungo messaggio ad al suo amico, Nelson Campbell, scomparso il 15 marzo di un anno fa.

La morte un anno fa

"Ti ricordi quando al telefono mi dicesti “I’m sure your new one will be a number one!”? Era il 14 marzo 2019, il giorno prima che uscisse Pensare Male... E poi, proprio il giorno dopo te ne sei andato... Era tutto assurdo... io e i ragazzi non riuscivamo a farcene una ragione... non era possibile!"

Stash: "Ciao Nelly 'U my favorite'"

"Sai, Nelly, - gli racconta Stash - da quel momento sono successe un sacco di cose che mi hanno fatto sentire la tua presenza ovunque! Abbiamo fatto uscire un brano interamente dedicato a te... Abbiamo fatto da soli quel tour che dovevamo fare insieme... Abbiamo pianto mentre brindavamo a te prima di salire sul palco... Ma so che tu sei con noi! So che anche in questo momento così difficile per ognuno di noi ci sei, Nelly! Come ogni artista che è rimasto leggenda, ci sei e ci sarai sempre! Ah, Nelly.. sai alla fine quella canzone che ti mandai poi è andata davvero alla numero 1... E io so che in tutto quello c’è tanto di te! Ciao Nelly 'U my favorite'"

