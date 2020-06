Stash, futuro papà, fa una serenata al pancione: il video diventa virale

"Ho scoperto che si sono già formate le orecchie, quindi iniziamo con l’educazione musicale. Oggi con una delle mie melodie preferite: “Flor d’Luna” di Carlos Santana". Stash, 32 anni, suona per uno spettatore d'eccezione: il figlio in arrivo. Davanti a lui, il pancione di Giulia Belmonte, che lo renderà padre per la prima volta. La coppia ha scoperto della gravidanza nel pieno dell'emergenza coronavirus e oggi è al quarto mese di dolce attesa.

Nel video condiviso su Instagram il cantante napoletano ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi inforca la chitarra elettrica per dedicare una tenera serenata al figlio. La coppia si immortala nell'appartamento di Milano in cui è residente, nell'intimirà delle mura domestiche, al riparo dai riflettori. Trentamila le visualizzazioni in un'ora. Il parto è atteso per l'autunno.

Chi è la ragazza di Stash

“Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio”, ha detto di Giulia il cantante, “ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere… siamo felici ma lo dico a bassa voce”. Lei è una giornalista e conduttrice, nonché ex aspirante Miss Italia.

E chissà se, oltre al bebè, non ci saranno in arrivo anche i fiori d'arancio. "Al momento le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando", ha precisato lui, che però è felice come mai lo abbiamo visto in questi anni di carriera.

