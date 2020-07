Stefania Orlando sull'ex Andrea Roncato: "La moglie molto gelosa, peccato..."

Sono passati oltre vent'anni dalla fine del matrimonio tra Stefania Orlando e Andrea Roncato, eppure il gossip si infiamma ancora oggi quando se ne parla. E come se ne parla... Un anno fa impazzavano le voci su un loro incontro ravvicinato nei camerini Rai e adesso è la showgirl a riprendere il discorso, chiarendo, una volta per tutte, come stanno le cose.

"Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l'inverno scorso - svela al settimanale 'Chi', intervistata da Alessio Poeta - ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti e trovare un punto d'incontro". A porre il veto sembra sia Nicole Moscariello, attuale moglie dell'attore: "Non parlerei di colpe, ma di scelte. Lui, stando a quanto mi ha detto in quell'occasione, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati".

Un peccato davvero, visto che dopo la fine del loro matrimonio, nel '99 - a causa, si dice, dei tradimenti di lui e della vita sregolata che ha sempre ammesso di aver fatto per anni - avevano trovato un nuovo equilibrio da amici. "Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto - spiega - Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido".

Nella vita della showgirl, poi, è arrivato Simone Gianlorenzi, con cui la scorsa estate è convolata a nozze. Il chitarrista l'ha aiutata in uno dei momenti più difficili per lei, dopo la morte della sua migliore amica, e con lui è rinata. C'era anche il progetto di un figlio, ma le cose sono andate diversamente: "Non avevo mai avvertito prima delle nozze l'istinto materno, poi da quel momento qualcosa è cambiato e abbiamo provato ad avere un bambino. Nei mesi a seguire ci hanno suggerito di affidarci alla scienza, ma abbiamo preferito non accanirci e accettare, seppur con dispiacere, la decisione di madre natura".

Degna di nota, nell'intervista, la stoccata a Giancarlo Magalli: "Trovo ingiustificato e stucchevole l'accanimento nei confronti di Adriana Volpe. Fare dell'umorismo sui bassi ascolti di un programma non lo trovo carino. Dietro una trasmissione ci sono tante persone che lavorano e questo, Magalli, dovrebbe saperlo molto bene, ma se l'ironia è una facoltà a numero chiuso, lo è anche l'eleganza".