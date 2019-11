Stefania Orlando sogna un figlio a 52 anni: "Posso averlo in modo naturale"

Non si può certo dire che prenda decisioni senza pensarci bene Stefania Orlando. Lo scorso luglio, dopo 11 anni di fidanzamento, la showgirl ha sposato Simone Gianlorenzi e ora, a 52 anni, è pronta a diventare mamma.

Il desiderio di un figlio è arrivato proprio nel giorno del suo matrimonio, come ha spiegato a 'Vieni da me': "Non ho mai sentito questo forte desiderio di diventare mamma. Quando ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi e lì è scattato qualcosa in me. E' come se tutto a un tratto si fosse svegliato un istinto che, onestamente, non ho mai provato. Ne ho parlato con Simone e lui ha accolto la notizia con felicità. Non so cosa accadrà e nemmeno cosa deciderà per noi Madre Natura, ma sento che è arrivato il momento".

Nessun ricorso a tecniche artificiali, la showgirl vuole averlo naturalmente: "Posso ancora avere dei figli in modo naturale, potrebbe essere una cosa meravigliosa". Lavori in corso, dunque, e chissà se proprio a Natale arriverà una bella notizia...