Stefania Rocca: "Ecco perché ho scelto un uomo come baby sitter"

Avete mai pensato di affidare i vostri figli ad un baby sitter maschio? Stefania Rocca sì. Mentre nell'immaginario collettivo il ruolo della 'tata' è da sempre legato ad una figura femminile, l'attrice 48enne ha deciso di assumere un ragazzo per l'educazione dei suoi figli, spiegando come questo comporti vantaggi. Stefania è mamma di Leone, 12 anni, e Zeno, 10.

"Un uomo entra più in empatia con loro"

"Con mio marito ci diamo il cambio per stare con i nostri figli e quando non possiamo si divertono con il baby sitter", dice Stefania, sposata con Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda. “Carlo e io ci aiutiamo parecchio, se non ci sono io c’è lui con i figli, ma ci dà una grossa mano il baby sitter, come dico sempre, serve più a me che a loro. Mi ha cambiato la vita: le baby sitter tendono ad avere un rapporto con i ragazzi basato sul rispetto delle regole del mangia-bevi-dormi, un uomo invece entra più in empatia con loro, come un fratello maggiore. Li vedo giocare, discutere, hanno tutt’altro tipo di relazione. Questo in famiglia ci aiuta molto”.

Ora però i bambini cominciano ad essere "grandicelli" e, con l'adolescenza alle porte, gli equilibri cambieranno. Ma questo non spaventa Stefania. "Iniziano la scuola il 4 settembre e più crescono, più hanno le loro attività. C’è sempre meno tempo per seguire me e ne sono contenta, è giusto che si creino i loro sogni e amicizie. Sono felice della loro indipendenza, come genitore lavori tanti anni per questo. Anche se da mamma un po’ mi spaventa quel leggero senso di mancanza, ma so che è normale”.