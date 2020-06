Stefano De Martino rubacuori: dopo Belen, fa perdere la testa a un'altra donna di spettacolo

E' difficile resistere al fascino di Stefano De Martino. Bellissimo, talentuoso ed ironico, con quel fare da "scugnizzo" napoletano il ballerino-conduttore è tra gli uomini più desiderati del momento. Lo conferma anche l'ultimo pettegolezzo che lo vuole protagonista: stando a quanto si legge sul settimanale Diva e Donna, Stefano avrebbe fatto capitolare un'altra donna del mondo dello spettacolo dopo Belen Rodriguez.

Stefano dopo Belen

Di chi si tratta? Non è dato sapere. Di certo c'è che parliamo di una donna con cui ha trascorso una serata nel periodo in cui non era legato a Belen. Tra i due solo qualche ora passata insieme, che però sarebbe bastata a questa misteriosa signora per perdere completamente la testa. Non sappiamo, inoltre, se costei fa ancora parte della sua vita o se i due non si sono più visti.

E immaginiamo che non sarà certo Stefano a fare chiarezza sui pettegolezzi. E' noto infatti che, dopo l'ultima crisi con la moglie Belen, l'ex volto di Amici ha fatto una scelta ben precisa, ovvero quella di dedicarsi completamente alla carriera senza cedere alle copertine facili del gossip: da oggi non condividerà più la sua vita privata col pubblico. Anche per il bene del figlio della ex coppia, Santiago. Un gesto lodevole, da parte di un papà sempre presente come lui.

...E Belen dopo Stefano

Nel frattempo Belen prova a ricominciare. Tra vacanze con la famiglia e serate con gli amici, la showgirl non ha fatto mistero del grande dolore vissuto a causa della crisi col marito. La sobrette è stata pizzicata in compagnia di alcuni agenti immobiliari durante un sopralluogo: è in cerca di una nuova casa. Un nuovo nido dove ripartire insieme al figlio, dopo il fallimento del tentativo di riconciliarsi con De Martino. Sarebbe stato proprio lui a chiudere la storia (dopo aver cercato lui una riconciliazione la scorsa primavera). Il motivo? Incompatibilità caratteriale, raccontano i ben informati.