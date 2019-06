Incroci pericolosi alla sfilata: tra gli invitati Belen, Stefano... e Gilda

"E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu", cantava Lucio Battisti in 'Prendila Così' a proposito della fine di un amore, nel tentativo di scongiurare incroci pericolosi tra ex. Un consiglio che non hanno tenuto a mente Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, che ieri sera hanno partecipato allo stesso evento del brand 'Tucibi', organizzato sui tetti di Milano dai fondatori Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino. Lui, lei e la ex di lui: che cosa sarà successo?

Nessun pettegolezzo arriva dalla sede della sfilata, ma le immagini pubblicate dai tre parlano chiaro: si trovavano l'uno a pochi passi dall'altro. Stefano e Belen, di nuovo insieme dopo tre anni di lontananza, presumibilmente in qualità di ospiti speciali. E Gilda, stilista di professione, non poteva certo mancare, da addetta ai lavori.

Chi è Gilda Ambrosio

Per chi non frequentasse il gossip, spieghiamo il triangolo: Gilda, napoletana, 27 anni, designer ed influencer, è l'unica ragazza con cui De Martino si è fatto vedere in pubblico in questi anni, dopo la separazione da Belen (arrivata alla fine del 2015). Né lui né la Ambrosio, però, hanno mai ufficializzato la relazione, che il pubblico ha scoperto solo attraverso alcune paparazzate diffuse dai giornali di gossip. Qualche mese dopo l'addio a Gilda, poi, Stefano è tornato tra le braccia di Belen, ex compagna (per tre anni), moglie e madre del figlio Santiago, che oggi ha sei anni.