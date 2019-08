Stefano De Martino “sparito” per colpa di Belen? Parla Marcello Sacchetta

L’estate 2019 ha sancito il definitivo ritorno di fiamma di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tornati insieme dopo tre anni di lontananza a dimostrazione che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Tuttavia, affiatamento di coppia a parte, i fan dei protagonisti dell’idilliaco connubio non hanno potuto fare a meno di notare come la ritrovata intesa matrimoniale abbia scosso qualche equilibrio nella vita da ormai ex single del ballerino campano. In particolare, a finire nel mirino degli attenti osservatori è stata l’amicizia tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, decisamente meno esibita (almeno dal punto di vista social) da quando l’attuale conduttore di ‘Made in Sud’ ha riallacciato il suo rapporto con la moglie. Negli anni i due ex protagonisti di ‘Amici’ (Sacchetta ha partecipato all’edizione del 2018 del talent di Maria De Filippi e, come De Martino, è entrato nel corpo di ballo dei professionisti per poi diventare anche conduttore del daytime in onda su Real Time) avevano stretto un bel rapporto, tanto da apparire spesso insieme su Instagram.

Da qualche tempo, però, i due non si mostrano più insieme e, benché un’occasione per rivedersi sia stata il soggiorno di entrambi a Formentera, l’incontro non è mai avvenuto. Tutta “colpa” di Belen Rodriguez? L’interrogativo che da tempo aleggiava tra i curiosi è stato posto chiaramente a Marcello Sacchetta che, in un video Instagram, ha voluto dare una risposta alla provocatoria domanda, strappo eccezionale alla propria riservatezza.

Stefano De Martino “sparito” per colpa di Belen? Marcello Sacchetta risponde alle voci

Tra le domande poste a Marcello Sacchetta dagli utenti Instagram è arrivata anche quella riguardante il suo rapporto con Stefano De Martino. “Perché quando siete stati a Formentera non avete visto Stefano? Sparito da quando sta con Belen?”, gli ha chiesto qualcuno; pronta la risposta molto diplomatica di lui: “Chi mi conosce sa che a me non piace fare gossip. Pubblico questa domanda perché mi è stata fatta un milione di volte. Rispondo semplicemente dicendo che sono tanto tanto felice per lui e per la sua famiglia”.

Abile nel non entrare nel merito di presunte “colpe”, la risposta da signore di Sacchetta ha sì evidenziato la sua volontà di non dare adito al gossip di (s)parlare dell’amico e della moglie, ma ha anche lasciato irrisolto il dubbio che l’amicizia tra lui e Stefano si sia davvero un po’ raffreddata, ma forse solo temporaneamente.

(Di seguito il video di Marcello Sacchetta pubblicato nelle storie Instagram)

