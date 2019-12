Belen e Stefano a Saint Moritz, lezioni di sci e saune bollenti

"Non ci crederete mai, ma ce l'abbiamo fatta", così Stefano De Martino su Instagram commenta la discesa di Belen su una pista da sci. La coppia è in vacanza a Saint Moritz, insieme al figlio Santiago, e per la showgirl argentina è la prima volta con gli sci ai piedi.

Aiutata dal maestro, Belen si è finalmente lasciata andare sulla neve e dopo un'intera giornata di lezioni, ecco il meritato relax in baita, davanti al camino: "Sono distrutta, però ce l'ho fatta a sciare eh". Prima volta sugli sci anche per Santiago, divertitissimo alle prese con questa nuova avventura, mentre De Martino osserva con premura i suoi due gioielli.

Nella perla delle alpi svizzere, Stefano e Belen non si fanno mancare niente e tra una sciata e l'altra si godono degli ottimi pranzetti al rifugio. Dopo il tramonto, invece, è il momento della sauna, che con loro diventa ancora più bollente...