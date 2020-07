Stefano De Martino, nessuna nuova fiamma: in barca è con gli amici Izzo e Paolantoni

Estate da single per Stefano De Martino. Lo showman, fresco di rottura con Belen Rodriguez, preferisce la compagnia degli amici a quella di presunte fiamme che il gossip gli affibbia ormai da settimane, ed è con loro che si gode i primi scampoli di vacanza, rigorosamente a Napoli, dove è impegnato con le riprese di 'Made in Sud'.

Al porto è ancorato Santiago, lo yacht acquistato lo scorso anno e a cui ha dato il nome del figlio, sempre pronto a salpare verso le Isole Flegree, proprio davanti la costa, in particolare a Procida, tra i posti del cuore di Stefano. A bordo con lui è stata fotografata una 'biondina misteriosa' - e molto bella - che un noto settimanale rosa, pochi giorni fa, aveva già bollato come il nuovo flirt del conduttore. Non è così. Emma Scalondro, questo il nome della ragazza, è la fidanzata di Andrea Lezza, un caro amico di De Martino, anche lui in barca (e sempre abbracciato alla compagna). Sullo yacht anche Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, compagni di avventura nel programma comico di Rai Due, ma anche in questa estate per lui dal sapore dolceamaro.

La malinconia è sempre dietro l'angolo, come si nota da alcuni post e storie su Instagram, ma ci pensano gli amici a tirargli su il morale e Stefano è ben contento di lasciarsi travolgere dalla loro irresistibile simpatia.