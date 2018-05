Stefano De Martino trasloca: la nuova casa è a 300 metri da Belen

Cambia aria Stefano De Martino, o meglio, torna a respirare quella del passato. Il ballerino ha preso una nuova casa a Milano a pochi passi da quella di Belen. Solo 300 metri di distanza, per l'esattezza, come fa sapere Chi.

Un modo per stare più vicino a Santiago, che nel nuovo appartamento del papà troverà una bella sorpresa: una camera tutta per lui in perfetto stile "Pirati dei Caraibi". Stefano non sta nella pelle e in questi giorni si sta dando da fare con il trasloco per trasferirsi il prima possibile.

La vicinanza tra i due ex non dovrebbe creare conflitti, visto i rapporti distesi che ormai ci sono tra loro, ma anzi agevolare il loro Santi. L'unico vicino che potrebbe storcere il naso potrebbe essere Andrea Iannone...