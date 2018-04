De Martino a Disneyland con Santiago, ma Belen lo mette in riga: "Dice che lo vizio troppo"

Stefano De Martino ha da poco fatto ritorno dalle Honduras e, chiusa l'esperienza come inviato dell'Isola dei Famosi (dalla quale è uscito egregiamente), ora può dedicarsi in tutto e per tutto al figlio Santiago.

Ospite a Verissimo, nella puntata in onda questo sabato, il ballerino ha raccontato di quanto sia stata dura per lui passare tante settimane lontano dal figlio e ha svelato di essersi preso anche una mezza strigliata da Belen, una volta tornato in Italia.

De Martino, che ormai a Verissimo è di casa, ha raccontato alla Toffanin che l'ex moglie lo avrebbe ripreso per viziare troppo il figlio. Ma l'inviato dell'Isola ha anche riconosciuto che non ha tutti i torti: “La madre mi ha sgridato perché lo vizio e ha pure ragione", ha detto.

Se già lo vizia solitamete, però, sarà ancora più difficile per Stefano non viziare il figlio in questi giorni: papà e figlio sono infatti da poco arrivati a Disneyland Paris, come il ballerino ha postato sui social: "Mio figlio mi ha portato per la prima volta a Disneyland", ha scritto De Martino su Instagram, postando una foto dolcissima di lui e Santiago, di spalle, mentre entrano nel parcogiochi.