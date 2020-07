Stefano De Martino, su Instagram tornano i like di Emma Marrone (e lui ricambia)

Toh, chi si rivede! Sul profilo Instagram di Stefano De Martino torna a far capolino Emma Marrone, da tempo lontana dalla vita del ballerino, compresa quella social. Sarà stato per 'non disturbare', forse, ma ora che lo storico ex si è nuovamente allontanato da Belen Rodriguez, ecco che scappa più di qualche like. Tre, per l'esattezza, e tutti di fila.

Il primo il 30 giugno, per un paio di foto scattate sul campo di padel (sportivo il ragazzo!), poi il 1 luglio sotto a un video girato in barca, con il tramonto sul mare a la musica in sottofondo, e l'ultimo pochi giorni fa, quando Stefano ha pubblicato i suoi primi passi di danza, da bambino, nella sala vuota di un ristorante di Napoli. E lui? Ricambia. Il conduttore di 'Made in Sud' ha apprezzato molto la visita di Emma, giovedì, ai Musei Vaticani... Difficile capire, tra quelle foto - in cui lei compare più volte tra affreschi, sculture e giardini - per quale delle tante bellezze è il like.

I due si staranno risentendo? Chissà... Di certo un loro riavvicinamento sarebbe il vero colpo di scena dell'estate, che è ancora molto lunga e per il ballerino già bollente tra rumors e avvistamenti vari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emma e Stefano, una storia nata tra i banchi di 'Amici'

Sono passati dieci anni dalla storia d'amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Un colpo di fulmine arrivato tra i banchi del talent 'Amici', galeotto due anni dopo per il ballerino, che proprio qui conobbe Belen, diventata poi sua moglie e mamma del figlio Santiago. Anche se lui non lo ha mai confermato, sarebbe stata proprio la showgirl argentina il motivo della rottura con Emma. Siamo nel fantagossip, ma un ritorno di fiamma sarebbe il riscatto delle ex di tutta Italia.