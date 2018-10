Mara Venier a Stefano De Martino: "Sei ancora pazzo di Belen". La risposta del ballerino

E’ stata un’intervista a cuore aperto quella di Mara Venier a Stefano De Martino, ospite di Domenica In: la famiglia, la passione per la danza, l’etica del lavoro, l’amore, Belen, Santiago.

Impossibile infatti non parlare ancora una volta della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, la donna che gli ha dato un figlio e con la quale ormai sembra in buoni rapporti. Ma c’è di più? Zia Mara è convinta di sì e ha cercato in tutti i modi di farglielo confessare.

Stefano De Martino ancora innamorato di Belen?

Dopo una foto di Stefano De Martino con il nonno materno, molto amato, la Venier ne ha mostrata una di qualche tempo fa che ritrae il ballerino abbracciato al figlio Santiago e a Belen. “Lì in mezzo è il mio posto preferito”, ha confessato De Martino. “In quella posizione io sono felice e contento perché, al di là di tutti gli accadimenti e delle storie, ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse avere”, sono state le sue parole, accolte dall’applauso dello studio. “Tu sei ancora pazzo di lei”, insiste Mara Venier. De Martino non conferma né smentisce ma le parole profonde che ha riservato alla ex moglie dimostrano l’esistenza di un sentimento forte per la madre di suo figlio.

"Grazie, papà"

Stefano ha poi parlato del rapporto con il padre, ballerino professionista anche lui e che inizialmente ha tentato in tutti i modi a dissuadere il figlio dall'intraprendere una carriera nella danza, sapendola difficile e piena di tortuosità. Durante un collegamento con la casa paterna, De Martino si è rivolto direttamente al padre:

"Suo padre è andato via di casa prestissimo. Adesso che sono genitore anche io mi rendo conto di cosa possa significare essere un padre senza mai averne avuto un. Voglio dirgli: ‘Sei stato veramente in gamba. Grazie'"

Il rapporto tra i due non è sempre stato facile. De Martino ha voluto poi ricordare la prima in cui il padre gli ha detto "ti voglio bene". "Avevo 21 anni. Eravamo in piedi nella mia cameretta di allora, lui mi ha detto ti voglio bene per la prima volta. Volevo dirti non importa che ci abbiamo messo 21 anni per dircelo, perché io l'ho sempre saputo che ci vogliamo bene. È stato bello dirselo. Ed è grazie a lui che io dico tutti i giorni a mio figlio: 'Ti amo'".