Il risveglio “traumatico” di Stefano De Martino

In collegamento con l’Honduras Silvia Toffanin ha dato il benvenuto negli studi di Verissimo a Stefano De Martino. Il ballerino è apparso in video in maniche di camicia e con una tazzina di caffè in mano ammettendo di essersi da poco svegliato. E così ha svelato “il trauma” subìto non appena ha provato a scendere dal letto.

Stefano De Martino ha raccontato il suo risveglio

Colpa dell’umidità e quindi della condensa che si è creata sui pavimenti dovuta all’accensione dei condizionatori: è stato così che Stefano De Martino non appena ha messo piede a terra per scendere dal letto è scivolato e ricaduto a letto. Tanto è bastato all’inviato dell’Isola dei famosi per tornare a dormire e temporeggiare ancora un po’ prima di alzarsi definitivamente con la solita simpatia.

Una storia raccontata con la classica verve napoletana che ha immediatamente conquistato tutti.

