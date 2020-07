"Cambia numero", la stoccata di Stefano De Martino alla mamma di Belen. E lei non lo segue più sui social

Made in Sud chiude in bellezza. Anche in quanto a colpi di scena. Battute a gogo ieri sul palco di Napoli a proposito della vita privata del conduttore Stefano De Martino, in queste settimane al centro del gossip per l'addio all'ex moglie Belen Rodriguez, mamma del figlio Santiago. A mettere il dito nella piaga è il comico Iodice che, dopo aver stuzzicato il 30enne napoletano su un presunto ritorno di fiamma con la cantante Emma Marrone , tira in ballo anche la mamma di Belen, Veronica Coazzani.

Stefano De Martino e la battuta sulla mamma di Belen

"Mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera ‘Immacolata’ Rodriguez", dice il comico a Stefano, pronto a tenere testa alla simpatia dell'attore, stando al gioco. E così De Martino replica per le rime: "Ma cambia numero, senti a me!".

Il siparietto è irresistibile. Iodice scende nei dettagli di quella che sarebbe stata la fantasiosa telefonata. "Mi ha detto testuali parole. ‘Dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui’".

Un botta e risposta ironico, di cui peraltro ci stupiamo, considerata la riservatezza del conduttore, che non ha mai voluto parlare di questo secondo addio con Belen, con cui si è detto definitivamente addio dopo il ritorno di fiamma di un anno e mezzo fa (e dopo sette anni di turbolenta relazione, compreso un gossip presto smentito su una relazione di lui con la conduttrice Alessia Marcuzzi ).

La mamma di Belen non segue più Stefano sui social

Intanto, visto che l'amore ai tempi dei social passa anche attraverso un "follow" in più o in meno, segnaliamo che Veronica Cozzani, mamma di Belen, non segue più il ballerino sui social. Segno che i rapporti sono interrotti? Di certo c'è che entrambe le famiglie vogliono collaborare per il bene del piccolo Santiago, che oggi ha 7 anni.