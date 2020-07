Stefano De Martino fotografato con Mariana Rodriguez

Non si arrestano i pettegolezzi attorno a Stefano De Martino, reduce dalla rottura con Belen Rodriguez. Dopo che la cronaca rosa gli ha 'appioppato' alcuni flirt con varie donne di spettacolo (da una ballerina di Made in Sud a una presunta relazione con Alessia Marcuzzi, presto smentita), adesso il ballerino e conduttore viene paparazzato insieme a Mariana Rodriguez, modella venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Stefano De Martino e Mariana Rodriguez beccati insieme oggi (e qualche anno fa)

E' il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana, a pubblicare i primi scatti di Mariana e Stefano. Le foto, in realtà, non sono particolarmente compromettenti: i due vengono immortalati mentre scendono da una barca a Napoli, dove avrebbero trascorso il weekend insieme. Tra i due c'è una semplice amicizia o qualcosa di più? Non è dato sapere, ma le battute sullo stesso cognome della ex si sprecano. Tra Belu e Mariana, ovviamente, non c'è alcuna parentela.

Già qualche anno fa si era parlato di un presunto flirt tra Mariana e Stefano, ma non era mai stato confermato dai diretti interessati. "Se volete presentarmelo, non c'è problema", disse all'epoca Mariana, scherzando su un eventuale incontro con l'ex volto di Amici. Di certo c'è che ora ha avuto modo di conoscerlo.

Chi è Mariana Rodriguez

Nata a Caracas, in Venezuela, nel 1991, Mariana Rodriguez è una modella diventata famosa grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi, in occasione della quale cominciò una relazione con il collega naufrago Simone Susinna, presto naufragata. In tv ha partecipato anche all'adventure game Pechino Express in onda su Rai Due.

Arrivata in Italia dieci anni fa, si è laureata in scienze umanistiche prima che la carriera nel mondo della moda prendesse il volo. Il suo passato è segnato da un'infanzia difficile: ha raccontato di aver subito un episodio di violenza insieme alla madre.

Con Belen è finita ufficilamente

Si spengono così le speranze di tutti coloro che avevano creduto a un ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. La coppia era tornata insieme nell'aprile di un anno fa, per la felicità del figlio Santiago, che oggi ha sette anni: i due sembravano intenzionati a fare sul serio, tanto da parlare apertamente di un secondo figlio e di un matrimonio bis (dopo quello celebrato nel 2013), ma qualcosa è andato storto.