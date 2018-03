Stefano De Martino, inedito retroscena: "Al matrimonio con Belen sparirono le buste con i soldi”

Il matrimonio con Belen Rodriguez è archiviato da un pezzo, ma determinati ricordi non si cancellano, e Stefano De Martino lo sa bene, vista la dovizia di particolari con cui a Pio e Amedeo ha confidato un retroscena inedito di quel lontano 20 settembre 2013.

Il ballerino, ora impegnato sull’Isola dei Famosi come inviato, durante il programma di Italia Uno Emigratis ha raccontato la sorpresa di scoprirsi privato delle buste con i soldi da cui poco prima era stato omaggiato in quanto neosposo.

Pio e Amedeo hanno affrontato il discorso di racimolare un po' di denaro grazie ai regali nuziali e con Stefano hanno parlato proprio delle cosiddette “buste” con i soldi che si regalano agli sposi.

“Quando ti sei sposato con Belen quanta gente stava?”, hanno chiesto i ragazzi a Stefano. “Troppa!”, la sua risposta. Un assist per la domanda che interessava ai due protagonisti: “Hanno fatto le buste?”.

L'inviato dell'Isola dei Famosi non si è sottratto e ha raccontato tutto. “Quando mi baciavano per farmi gli auguri aprivano la giacca e mi mettevano dentro i soldi. Dopo diversi bicchieri di vino poggio la giacca sulla sedia, vado a ballare e dopo mezz’ora torno e non c’era più un euro”.

De Martino ora lo racconta ridendo, ma la delusione quel giorno deve essere stata davvero cocente!

Di seguito il video postato sulla pagina Facebook di Emigratis