Stefano De Martino nudo (e sexy) nella vasca da bagno: Belen immortala tutto

Questa estate Belen ha occhi solo per il suo Stefano e ovviamente per Santiago, che non li molla un attimo, felice di rivederli insieme. I tre stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza - dove hanno preso una lussuosa villa - e sui social è un tripudio d'amore, ma anche di sensualità.

Foto e ig stories di famiglia sono all'ordine del giorno, ma non mancano quelle super sexy. L'ultima ha per protagonista il ballerino, ora "in prestito" alla tv: nella vasca da bagno, nudo, mentre fa il bagno con Santiago e gioca a fargli strane pettinature. I due sono affiatatissimi e la showgirl li riprende innamorata, regalando scompigli ormonali alle follower.

Stefano è un adone, oltre che simpaticissimo. Beata Belen... E grazie (a nome delle fan).