Stefano De Martino rifatto? Bianca Guaccero: “Gli ex di Belen si somigliano tutti”

Stefano De Martino si è rifatto? Questo il quesito su cui Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno discusso durante una parte del programma ‘Detto Fatto’ dedicata agli uomini che hanno ceduto alla tentazione di qualche ritocchino estetico. Tra loro, al decimo posto della classifica stilata dall’esperto di costume, è spiccato l’ex ballerino e ora promettente conduttore: “Che cosa si è rifatto Stefano De Martino?” ha chiesto conduttrice.

“Che cosa non si è rifatto”, ha risposto Jonathan: “Il naso, i denti, le labbra, le orecchie e gli zigomi. Le orecchie me lo ricordo perché le aveva a sventola e per un periodo ha girato con la fascia. Le labbra erano sottilissime e il naso si vede. Ha avuto senso del limite e il risultato si vede”. Ed è stato allora che Bianca Guaccero ha espresso il suo parere sul cambiamento fisico del marito di Belen avanzato nel tempo, commentando la somiglianza tra gli ex fidanzati della showgirl argentina.

Bianca Guaccero su Stefano Di Martino e gli ex di Belen

“Se mi piace? Ho altri gusti, mi piacciono quelli mori, scuri come me”, la replica di Bianca Guaccero quando Jonathan le ha chiesto un parere su Stefano De Martino che, a suo dire, di quei ritocchini estetici non aveva assolutamente bisogno. “Però va detto che gli ex di Belen tendono ad assomigliarsi tutti con il passare del tempo”, ha poi osservato rispetto alle affinità tra De Martino, Andrea Iannone e Fabrizio Corona, tutti accomunati da una relazione con la showgirl: “Non erano così all’inizio. Qual è lo stampino originale?”, ha chiesto ironica la conduttrice, spalleggiata da Kashanian che ha convenuto sulla pungente osservazione.

Stefano De Martino rifatto? La replica del ballerino

Qualche tempo fa lo stesso Stefano De Martino ha ammesso di essersi sottoposto a qualche intervento di chirurgia estetica. “Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato . Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti”.