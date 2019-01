Stefano De Martino rifatto? Il ballerino replica (per la prima volta)

E' uno Stefano De Martino a 360 gradi, quello che si confessa in occasione dell'ultima intervista rilasciata a Fanpage.it. Il ballerino, oggi fondatore della società di comunicazione 'Willy The Whale', racconta alcuni degli aspetti più personali, dalla vita sentimentale (vissuta da single) al (chiacchieratissimo) rapporto con la chirurgia estetica.

Stefano De Martino single

Tantissimi i rumors a proposito della vita privata di De Martino: fidanzato con la giovane modella Chiara Scelsi, con cui è stato paparazzato giorni fa? Oppure ancora legato all'ex moglie Belen Rodriguez? Niente di tutto ciò, il cuore di Stefano è libero. “Non sono fidanzato - afferma - In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. No, non sono tornato con Belén. Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni. Se ho lasciato Belén? È successo anche questo”.

Non c'è alcuna malizia, dunque, dietro alle ultime foto scattate dai paparazzi del settimanale 'Diva e Donna', che hanno immortalato l'ex volto di 'Amici' abbracciato a Belen, con quest'ultima che - peraltro - indossava la fede di nozze. Le immagini raccontato solo un quadro familiare sereno e niente di più.

Chiuso anche il legame con Gilda Ambrosio: "L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda - prosegue - Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia. Emma? La nostra storia è nata sotto i riflettori. Lei è una cantante bravissima".

Stefano De Martino rifatto? La replica del ballerino

Spazio poi ad un tasto dolente, la chirurgia estetica. Stefano De Martino è rifatto? Più volte, negli anni, il bel napoletano è stato indicato come uno dei personaggi che sembra averne fatto uso. Incalzato sul tema, lui ne parla così: “Chirurgia? Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato . Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti”.