Stefano De Martino ringrazia Lapo Elkann: “I tuoi doni sono arrivati sull’Isola”

Impegnato come inviato per l’Isola dei Famosi, Stefano De Martino non manca di condividere momenti della propria quotidianità in Honduras attraverso i social.

Foto di spiagge incantante, selfie che risaltano la sua abbronzatura, pensieri di nostalgia per il suo Santiago tengono vivo un account Instagram seguitissimo dai fan che apprezzano l'inconsueto dietro le quinte del reality di Canale 5.

Diverse anche le immagini dedicate alle bellezze e alle persone del luogo, e proprio a corredo di una di esse, il ballerino ha scritto il suo grazie a Lapo Elkann per gli occhiali che l’imprenditore ha regalato ai bambini del luogo.

“Grazie Lapo! I tuoi doni sono sbarcati sull'isola! I nostri piccoli amici si stanno divertendo!” ha fatto sapere l’inviato a margine dell’immagine che mostra un bimbo con indosso gli occhiali dell’azienda ‘Italia Independent’ fondata dall’imprenditore.

“La miglior soddisfazione per noi. Grazie a te amico mio” è stata la risposta di Lapo e di tutto il team Italia Independent che ha corredato la frase con l’hashtag #childrenarethefuture.

Un video che mostra Stefano De Martino con due piccoli amici felici per il regalo di Lapo Elkann è stato poi ripreso dalla fanpage Instagram dell’inviato che, insieme a loro, dedica il suo pensiero all’amico e alla sua generosità.