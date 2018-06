Stefano De Martino sbaglia presa e fa cadere Rossella Brescia durante il ballo | VIDEO

Clamoroso errore in diretta per Stefano De Martino. A "Vuoi Scommettere?" il ballerino si è esibito in un mambo molto sensuale con Rossella Brescia, ma non è riuscito ad afferrare al volo la compagna che è scivolata per terra, ha perso il microfono e strappato il vestito.



Nessun danno, però, per i due ballerini che hanno ironizzato: "Noi l'abbiamo fatto per scimmiottare gli altri". Per la serie, anche i più bravi cascano....