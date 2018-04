Stefano De Martino, gli ostacoli di un padre separato: "Difficile quando non sei in casa"

Sono stati durissimi per Stefano De Martino questi tre mesi lontano da suo figlio. Al ritorno in Italia, il ballerino - che in Honduras ha vestito eccellentemente i panni dell'inviato dell'Isola dei Famosi - è corso subito da Santiago, restando meravigliato dalla reazione del bambino, per niente risentito da questo distacco "forzato".

Lo ha raccontato De Martino al "Maurizio Costanzo Show", parlando anche delle difficoltà di un padre separato e delle cose importanti che ha capito proprio in questi mesi di lontananza. "Sono un padre separato - ha spiegato - Cerco di fare il genitore in maniera giusta ed è più difficile quando non sei in casa, perché cerchi di riempire i vuoti facendo qualcosa di straordinario. In questi tre mesi invece ho capito che le cose importanti sono quelle ordinarie".

"La vera presenza è esserci nelle cose giornaliere - ha detto ancora - Riuscire a ricostruire e a ridare una quotidianità a mio figlio, nonostante non abiti più con lui, è stata l'idea migliore che mi è venuta in questi tre mesi d'assenza".