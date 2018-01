Stefano de Martino, quella somiglianza impressionante che ha colpito i fan

Ospite nella puntata di sabato 13 gennaio di "Verissimo", Stefano De Martino ha ripercorso insieme alla conduttrice Silvia Toffanin i momenti salienti del suo percorso professionale e della sua vita sentimentale.

Disinvolto e carismatico, il ballerino di "Amici" ha parlato della sua prossima esperienza come inviato a "L’isola dei Famosi" e di come affronterà la lontananza di 3 mesi da casa e soprattutto da suo figlio Santiago.

Proprio a proposito del primogenito nato dalla relazione con Belen Rodriguez, il pubblico, nel corso dell’intervista, ha notato un particolare che li ha lasciati di stucco.

A stupire i telespettatori, infatti, è stata una sequenza di immagini inserita all’interno del montaggio di un videoclip, in cui dapprima veniva mostrato De Martino da piccolo e successivamente il figlio Santiago. La somiglianza tra i due ha lasciato tutti di sasso, compresa la conduttrice Silvia Toffanin, che ha immediatamente rimarcato l’incredibile similarità.

Puntuale è arrivato il commento del ballerino che, per evitare le furie di Belen, scherzosamente ha chiesto di glissare sul discorso. D’altro canto, la genetica non mente e, mai come in questo caso, i figli sono la copia dei loro genitori!

Ecco la foto di Stefano De Martino da piccolo