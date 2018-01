Stefano De Martino, la sorpresa della famiglia prima della partenza

Mancano pochissimi giorni alla partenza della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi", in onda a partire dal 22 gennaio, e Stefano De Martino si prepara per il viaggio verso l'Honduras.

Il ballerino di "Amici", come ha confessato lui stesso a Silvia Toffanin durante l'ultima puntata di "Verissimo", ha già preparato la valigia anche se, come lui racconta, non sarebbe proprio la sua specialità.

Borsa fatta, ad ogni modo, quello che manca sono solo i saluti ai parenti e agli amici, ma sembra proprio che il futuro inviato del reality show stia già provvedendo anche a questo. Come è possibile vedere dalle sue stories di Instagram, infatti, il ballerino sta festeggiando proprio in queste ore con la sua famiglia (insieme a cui appare anche Gilda Ambrosio, nonostante le recenti smentite circa una loro love story), che gli avrebbe fatto una festa a sorpresa (qui sotto il video).

