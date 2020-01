Stefano De Martino cancella i tatuaggi dalla mano: “Fa molto male”

“Fare un tatuaggio fa male, rimuoverlo fa molto male”: parola di Stefano De Martino, uno che di tatoo se ne intende, visti i numerosi disegni che ricoprono il suo corpo come una tela. Ora, però, per il ballerino e provetto conduttore televisivo è arrivato il tempo di ‘ripulirsi’ e di rinunciare ad alcuni ben evidenti sulla sua mano sinistra.

Stefano De Martino cancella i tatuaggi sulla mano

Con due foto postate sulle sue storie Instagram, Stefano De Martino ha condiviso con i follower la decisione di cancellare due tatuaggi: la scritta "Sui Generis” e la piccola ancora tatuata sul dito della mano sinistra, mostrata con una vistosa fasciatura quale postumo dell’intervento laser.

Dopo una vita passata a decidere quale evento rendere indelebile sulla pelle, a trent’anni il marito di Belen ha iniziato a passare in rassegna i segni da rimuovere dopo quello ormai noto cancellato dopo la separazione dalla moglie poi riconquistata… Perché alla fine ciò che conta veramente si conserva comunque nel cuore e non c’è bisogno di un tatuaggio per ricordarlo: ora Stefano sembra proprio averlo capito!

(Di seguito le foto pubblicate da Stefano De Martino su Instagram)