Stefano Sala 'stacca la spina' dai social: "Troppe m....."

Stefano Sala è stanco di tutte le polemiche che lo perseguitano dalla sua uscita dal Gf Vip. Parliamo ovviamente del triangolo Stefano - Benedetta Mazza - Dasha che, a quanto pare, lo ha proprio estenuato.

Stefano Social lascia Instagram

Proprio poche ore fa, l'ex concorrente del reality show ha pubblicato una stories nella quale ha informato i suoi fan di volersi disintossicare, almeno per un po', dal mondo dei social:

"Si leggono troppe m......e sia sui social che sui magazine di poca credibilità. Meglio staccare la spina per un po'...mi dispiace per chi mi segue sempre positivamente ma tanto torno appena le 'm......' marciscono".

Diversa, invece, nelle ultime ore, la reazione di Benedetta Mazza che, in una stories ha espresso tutta la sua intenzione di voler 'rivoluzionare tutto'. Anche in questa sua rivoluzione ci sarà l'abbandono temporaneo dei social?