Stefano Sala papà bis, è nato Damian

Stefano Sala è diventato papà per la seconda volta. Dopo Sofia - avuta dall'ex fidanzata Dayane Mello - è arrivato Damian, il primo figlio nato dal matrimonio con Dasha Dereviankina. Su Instagram l'annuncio del modello, che ha pubblicato una divertente foto dalla sala parto in cui si vede la mamma con il bambino appena nato in braccio e lui 'svenuto' sul letto: "E' stata dura ma tranquilli! Sto bene! Benvenuto piccolo Damian, ti amiamo già alla follia! Ringraziamo di cuore tutti voi per i bellissimi messaggi, ma in particolare i dottori, ostetriche e infermieri che sono stati super gentili, simpaticissimi e professionalissimi. Siete i miei eroi. Dasha la migliore guerriera. I love you so much".

Tra le storie le prime foto del piccolo Damian, coccolato da mamma e papà, e ancora i ringraziamenti di Stefano Sala per l'ondata di affetto di amici e follower che in queste ore li sta travolgendo, insieme alla felicità per l'arrivo del loro bambino.

Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono fidanzati da anni. Nel 2018 il modello ha messo a repentaglio la sua relazione per un feeling particolare con Benedetta Mazza, nella Casa del Grande Fratello Vip, rivelatosi poi passeggero. Nel 2019, ad agosto, si sono sposati in gran segreto sul lago di Como.