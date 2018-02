Monte e Cecilia Rodriguez beccati insieme: la rottura è una messinscena?

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Francesco monte riceverà il Tapiro d’oro dopo le rivelazioni di Eva Henger, secondo la quale avrebbe comprato e fumato marijuana sull’Isola dei Famosi. Monte è stato intercettato ieri sera a Milano, vicino all’ex fidanzata Cecilia Rodriguez: apparentemente i due stavano andando a cena insieme.

Lui, riguardo al “canna-gate”, si difende: «Dipende se la storia è vera… Ci sono i legali che stanno facendo il loro lavoro». Quando Valerio Staffelli gli chiede se abbia mai acquistato marijuana, Monte nega: «Certo che non l’ho comprata». Ma alla richiesta di giurare, glissa: «Dai, basta…». Riguardo all’eventualità che altri concorrenti del reality al loro rientro in Italia potrebbero confermare la versione di Eva Henger, l’ex tronista dice: «Sentiremo quello che hanno da dire».

Infine, Staffelli gli chiede: «Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?». Monte risponde: «No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi».

Cecilia e Francesco, la love story

Per i meno avvezzi al gossip, ecco una panoramica della storia: Cecilia e Francesco si sono detti addio dopo 4 anni d'amore in diretta al "Grande Fratello Vip"; proprio nella Casa di Cinecittà, infatti, la modella argentina ha conosciuto e si è innamorata dell'ex ciclista Ignazio Moser, a cui è tuttora legata. Le solite malelingue, però, vogliono che la coppia si sia lasciata per finzione e a beneficio della risonanza mediatica e degli ascolti dei due reality cui hanno partecipato.