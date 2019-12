Addio alle divise, ecco il look rinnovato degli alunni del Collegio (FOTO)

Addio alle divise tutte uguali e ai calzettoni sotto alle gonne, per gli alunni del Collegio è tempo di mostrare il loro vero look. Dopo aver trascorso cinque settimane nella trasmissione di Rai2 che catapulta i ragazzi di oggi nel 1982, oggi è arrivato il momento di un ritorno al presente e sfoggiare il proprio stile sui social. Ed eccoli allora tutti tirati a lucido su Instagram, dove collezionano centinaia di migliaia di fan grazie al boom del docu-reality televisivo.

C'è Maggy Gioia, che ha cambiato taglio di capelli e 'osa' con il make up: conosciuta proprio per il suo abbigliamento stravagante, negli ultimi scatti pubblicati online ha i capelli a caschetto e un trucco pronunciato. Altrettanto rock è Martina Brodin, tra gli studenti bocciati insieme con Francesco Carmadone e Asia Busciantella, che opta per un abbigliamento dark ed orecchini a cerchio. Ed ancora Asia Busciantella e Claudia Dorelfi, più eleganti che mai tra boccoli e abiti da sera.

Inevitabile poi notare come Francesco Cardamone abbia ritrovato il suo ciuffo: indimenticabile il suo pianto disperato quando il Preside del Collegio ordinò di tagliarlo per adeguarsi ai canoni della scuola.